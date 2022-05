Bienensterben: So können Sie den Insekten helfen

Sobald nur eine einzige Milbe in den Bienenstock gelangt, nistet sie sich in den verpuppten Zellen ein und legt ein Ei. Daraus entwickeln sich weitere Milben, die sich vermehren und die lebenswichtige H├Ąmolymphe, die n├Ąhrstoffreiche K├Ârperfl├╝ssigkeit, der Larven trinken. Auch saugt sich die Milbe an erwachsene Arbeiterbienen an und ern├Ąhrt sich von deren H├Ąmolymphe.