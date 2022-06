Glyphosat-Exposition wirkt nicht direkt t├Âdlich

"Hummelkolonien stehen unter einem sehr hohen Druck, in kurzer Zeit m├Âglichst schnell zu wachsen", wird Weidenm├╝ller in einer Mitteilung ihrer Universit├Ąt zitiert. K├Ânnten sie die notwendige Bruttemperatur nicht halten, entwickle sich die Brut langsamer oder gar nicht.

Das schr├Ąnke das Wachstum des Volkes ein: "Erst wenn sie in der relativ kurzen Wachstumsphase eine bestimmte Koloniegr├Â├če erreichen, sind sie in der Lage, die geschlechtsreifen Individuen einer Kolonie, also K├Âniginnen und Drohnen, hervorzubringen."