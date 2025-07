Hälfte aller Bewohner von Tuvalu will nach Australien ziehen

Aktualisiert am 21.07.2025 - 09:18 Uhr

Aktualisiert am 21.07.2025 - 09:18 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Tuvalu könnte in 100 Jahren im Meer versunken sein. (Archivbild) (Quelle: Alastair Grant/AP/dpa/dpa-bilder)

Einer Volkszählung von 2022 zufolge leben rund 10.600 Menschen in dem nördlich von Neuseeland und östlich von Papua-Neuguinea liegenden Inselstaat. Von diesen haben sich übereinstimmenden australischen Medienberichten zufolge 5.157 für ein Visum beworben. Die Formulare waren Mitte Juni online gegangen.

Im Rahmen der Vereinbarung können 280 Einwohner von Tuvalu pro Jahr mit einem Sondervisum nach Australien einwandern. Die Plätze sollen ab dem 25. Juli durch ein Zufallsverfahren vergeben werden, wie die Nachrichtenseite "News.com.au" berichtete. Wenn die Zahl der Anträge in Zukunft in gleichem Maße anhalte, könnte die gesamte Bevölkerung Tuvalus innerhalb von 40 Jahren in Australien leben, hieß es.