Nach Terror in Straßburg

Fünf Festnahmen wegen Weihnachtsmarkt-Anschlag

29.01.2019, 09:24 Uhr | AFP

Polizisten bewachen den Zugang zum Strassburger Weihnachtsmarkt

Chérif Chekatt tötete fünf Menschen auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg. Doch wie kam er an die Waffe? Die Polizei hat nun mehrere Verdächtige festgenommen.

Im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt am 11. Dezember sind im Elsass fünf Verdächtige festgenommen worden. Sie werden verdächtigt, dem Attentäter Chérif Chekatt die Waffe beschafft zu haben, mit der er fünf Menschen tötete.

Ermittlerkreise bestätigten damit einen Bericht der Zeitung "Le Point". Alle fünf Festgenommenen sollen Mitglieder derselben Familie sein und wurden in Gewahrsam genommen.



Der mehrfach vorbestrafte Chekatt hatte am 11. Dezember in der Nähe des Straßburger Weihnachtsmarkts auf Passanten geschossen und fünf Menschen getötet. Nach einer zweitägigen Großfahndung wurde der 29-jährige Attentäter von der Polizei erschossen. Er hatte vor seiner Tat der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die Treue geschworen.

Terroranschlag in Straßburg: Hier soll der mutmaßliche Täter Chérif C. drei Menschen erschossen haben. (Quelle: t-online.de)