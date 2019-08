Angriff auf Moschee in Norwegen

Polizei vermutet terroristisches Motiv

11.08.2019, 13:08 Uhr | AFP

Moschee-Angriff in Norwegen: Der Verdächtige soll vorher eine Frau ermordet haben. (Quelle: Reuters)

Ein Mann ist in ein islamisches Zentrum eingedrungen und hat um sich geschossen. An seinem Wohnort wurde die Leiche einer Frau gefunden. (Quelle: Reuters)

Der Überfall eines bewaffneten Mannes auf eine Moschee in Norwegen war offenbar ein versuchter Terroranschlag. Ein Besucher des Gotteshauses hatte den Angreifer gestoppt.

Die Polizei in Norwegen wertet den Angriff auf eine Moschee am Samstagabend als "versuchte terroristische Tat". "Die Ermittlungen haben ergeben, dass der Täter rechtsextremistische Ansichten hatte", sagte Polizeisprecher Rune Skjold am Sonntag. Der Mann habe Sympathie für den norwegischen Nazi-Kollaborateur Vidkun Quisling (1887-1945) zum Ausdruck gebracht und sich feindselig gegen Einwanderer geäußert.

Der gebürtige Norweger war am Samstagabend festgenommen worden, nachdem er mit mehreren Schusswaffen in das Gotteshaus eingedrungen war. Ein Moschee-Besucher konnte den mutmaßlichen Täter überwältigen.



Einsatzfahrzeuge am Tatort in der Stadt Baerum: Ein Mann wollte hier offenbar einen Terroranschlag begehen. (Quelle: Fredrik Hagen / NTB scanpix/AP/dpa)



Schwer bewaffnet in Moschee eingedrungen



Die Umstände des Angriffs legen nahe, dass der Täter in der Moschee möglicherweise ein größeres Blutvergießen anrichten wollte. Drei Gläubige hätten sich nach dem Gebet noch in der Moschee aufgehalten, als er mit zwei Schrotflinten und einer Pistole bewaffnet in das Gebäude eingedrungen sei, sagte der Vorstand der Al-Noor-Moschee, Ifran Mushtaq, dem Sender TV2.





Moschee-Angriff in Norwegen: Frauenleiche in Wohnung des Verdächtigen gefunden



Zwei der Männer seien sofort in Deckung gegangen, doch ein rund 70 Jahre alter Mann habe den Angreifer überwältigt. Im Gerangel seien Schüsse gefallen. Schließlich sei der Angreifer durch einen Schlag auf den Hinterkopf außer Gefecht gesetzt worden, sodass ihn die Polizei festnehmen konnte.

Leichenfund in Wohnung des Verdächtigen



Gegen den Festgenommenen wird zudem aufgrund des Funds einer Frauenleiche in seiner Wohnung wegen Mordverdachts ermittelt.