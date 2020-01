Anschlag geplant

Sieben Terrorverdächtige in Frankreich festgenommen

20.01.2020, 21:43 Uhr | AFP

Sie sollen einen Terroranschlag geplant haben: In Frankreich wurden sieben Männer festgenommen. Wie weit ihre Pläne voran geschritten waren, ist derzeit noch unklar.

Die Behörden in Frankreich haben am Montag sieben Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, einen Terroranschlag geplant zu haben. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus mit dem Fall vertrauten Kreisen erfuhr, sollen die Männer zudem ihre Ausreise in Konfliktgebiete im Irak und Syrien vorbereitet haben.

Den Angaben zufolge wurden die Männer in der westfranzösischen Küstenstadt Brest sowie in der umliegenden Region Finistère festgenommen. Den Kreisen zufolge sollen einige der Männer in der als "Fiche S" bekannten Datenbank für sogenannte Gefährder gestanden haben.

Die Behörden leiteten Ermittlungen ein. Wie weit fortgeschritten die Terror- und Ausreisepläne der Verdächtigen waren, blieb zunächst unklar.