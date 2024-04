Wie unter anderem das US-Magazin "Newsweek" berichtet, fiel der Kurs für das auf den Namen des Ex-Präsidenten laufende Unternehmen "Trump Media & Technology Group" an der Technologiebörse Nasdaq von 71 US-Dollar im März auf nun nur noch 37 US-Dollar. Ein heftiger Absturz, der mit dem Rauswurf Trumps von Bloombergs Milliardärsliste quittiert wurde. Dort war Trumps Name übrigens im März erstmals erschienen, nachdem der Kurs für die "Trump Media & Technology Group", Eignerin von Truth Social, in die Höhe geschossen war.

Trump besitzt viel virtuelles Vermögen

Davon hatte der Republikaner zuletzt offenbar nicht mehr besonders viel, so musste er sich etwa 175 Millionen Dollar bei einem befreundeten Geschäftsmann leihen, um die Kaution in einem seiner zahlreichen Prozesse hinterlegen zu können. Trump steht unter anderem wegen mutmaßlicher Bilanzfälschung in New York vor Gericht. Demnach soll der Ex-Präsident jahrelang mit falschen Geschäftszahlen operiert haben.