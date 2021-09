Verlängerung in Berlin?

Weshalb die Wahl nach 18 Uhr weitergehen könnte

Lange Schlangen bilden sich vor den Wahllokalen in der Jane-Addams-Schule in Friedrichshain: Berlinweit kommt es zu langen Warteschlangen. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Fehlende Stimmzettel in Berlin, dazu hohe Wahlbeteiligung – vor manchen Wahllokalen gibt es lange Schlangen. Die Wahl wird daher in der Hauptstadt in die Verlängerung gehen.

Zur Bundestagswahl dürfen erstmals auch Menschen offiziell noch wählen, die um 18 Uhr bei "Schließung der Wahllokale" vor dem Wahllokal stehen. Anfang 2020 ist die Bundeswahlordnung geändert worden. Bis dahin galt: Kreuzchen nur von denen, die es bis 18 Uhr ins Wahllokal geschafft haben – und das bedeutet eigentlich einen Wahlraum, nicht zwingend ein Gebäude. Die Landeswahlleitung in Berlin hat bereits erklärt, dass es nach 18 Uhr weitergeht-



Geändert wurde die Regelung nicht wegen der Corona-Pandemie, erläutert Matthias Cantow von wahlrecht.de. Die alte Regelung hatte bei der Landtagswahl im Mai 2019 in Sachsen Probleme bereitet: Um 18 Uhr hatte es vor vielen Wahllokalen noch Schlangen gegeben. Die Wahlvorstände hatten in der Regel die Menschen davor dennoch wählen lassen, obwohl die Wahlordnung das anders vorgesehen hatte. Der Wahlraum wäre zu sperren gewesen. Manche Wähler hatten berichtet, dass sie schließlich erst nach 19 Uhr ihren Wahlzettel einwerfen konnten.

Nun gilt in der Bundeswahlordnung zum "Schluss der Wahlhandlung" auch formal: Wenn es 18 Uhr ist, werden alle Wähler noch zugelassen, "die vor Ablauf der Wahlzeit erschienen sind und sich im Wahlraum oder aus Platzgründen davor befinden". Neu anstellen darf sich dann aber kein Wähler.

Tatsächlich könnte das diesmal vor allem in Berlin relevant werden. Am Nachmittag standen dort noch viele Menschen in langen Schlangen, weil es Probleme mit Stimmzetteln zur parallel stattfindenden Abgeordnetenhauswahl gab.







Offenbar gingen auch Menschen heim, weil sie nicht länger warten wollten. Wartezeiten lagen zum Teil bei zwei Stunden. Wahllokale hatten, wie sich erst am Wahltag herausstellte, Zweitstimmzettel eines anderen Bezirks erhalten, teilte der Bundeswahlleiter mit. Das fällt in die Verantwortung des Landes Berlin. Auch gab es in manchen Wahllokalen offenbar weniger Wahlkabinen als bei früheren Wahlen.

Ein Sprecher der Landeswahlleitung Berlin sagte dem "Tagesspiegel", in der Schlange stehende Menschen könnten wie vorgeschrieben ihre Stimme abgeben. Um 18 Uhr werde vor den Wahllokalen geguckt, wer die letzte Person in der Schlange ist.