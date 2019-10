Wahl-O-Mat zur Thüringen-Wahl

Welche Partei passt am besten zu Ihnen?

19.10.2019, 17:01 Uhr | dpa

Am 27. Oktober wird in Thüringen gewählt. Per Wahl-O-Mat können Sie schon jetzt ermitteln, welche Partei Ihre Interessen am ehesten vertritt.

Die Thüringer können sich jetzt online per Wahl-O-Mat auf die Landtagswahl am 27. Oktober vorbereiten. Der Wahl-O-Mat sei seit Mittwoch in Betrieb, teilte die Bundeszentrale für politische Bildung mit. Über die Internet-Plattform können Nutzer herausfinden, welche der in Thüringen zur Wahl zugelassenen Parteien ihren Positionen am nächsten stehen. Die 18 Parteien, die zur Landtagswahl mit einer Landesliste antreten, hätten sich im Vorfeld zu 38 Thesen geäußert. Bei der vergangenen Landtagswahl 2014 sei das Angebot über 106.000 Mal genutzt worden.

(Quelle: bpb)





Der Wahl-O-Mat ist in Deutschland seit 2002 im Einsatz, vor allem um junge Wähler zu informieren und zu mobilisieren. Zur Thüringer Landtagswahl erscheine nun bereits die 50. Version. Es würden keine personenbezogenen Daten der Nutzer erhoben oder gespeichert, so die Bundeszentrale.

Bei den Landtagswahlen Anfang September in Sachsen und Brandenburg hat sich die Zahl der Nutzer nach Angaben der Bundeszentrale mehr als verdoppelt. "Wir erleben, dass in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung die Nachfrage nach neutralen Informationsquellen weiter steigt", erklärte der Leiter der Wahl-O-Mat-Forschung in Düsseldorf, Stefan Marschall.





Thüringen Umfrage Linke legt deutlich zu – keine Koalition in Sicht



Der Wahl-O-Mat ist lediglich eine Möglichkeit zur Information, stellt aber in keinerlei Hinsicht eine Wahlempfehlung dar, wie die Bundeszentrale für politische Bildung betont.