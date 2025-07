Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj verspricht neue Waffen gegen russische Angriffe

Von t-online Aktualisiert am 12.07.2025 - 23:56 Uhr

Wolodymyr Selenskyi in Rom: Er verspricht besser Waffen zum Schutz der Bevölkerung. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Stefano Costantino/imago)

Selenskyj verspricht bessere Waffen für die Ukraine. Russland gibt möglicherweise seinen einzigen Flugzeugträger auf. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 12. Juli

Selenskyj verspricht neue Waffen gegen russische Angriffe

Die von russischen Angriffen immer wieder schwer getroffene Ukraine soll nach Angaben ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj schon bald bessere Waffen zum Schutz der eigenen Städte haben. "Wir nähern uns einer mehrstufigen Vereinbarung über neue Patriot-(Flugabwehr-)Systeme und den dazugehörigen Raketen", sagte Selenskyj in seiner Videobotschaft.

Demnach investiert das Land zudem in die Drohnenproduktion, speziell die Herstellung von Abfangdrohnen. Weiterhin werde die Ukraine mit Gegenangriffen auf russisches Territorium reagieren. Dies sei sehr effektiv, sagte Selenskyj.

Strom- und Wasserausfall in russisch besetzten Gebieten

In großen Teilen der von russischen Truppen besetzten südukrainischen Region Saporischschja ist nach Behördenangaben die Strom- und Wasserversorgung zusammengebrochen. "Wegen der hohen Lufttemperaturen sind im System der Stromversorgung des Gebiets Saporischschja kritische Überlastungen der Anlagen aufgetreten", sagte der von Moskau eingesetzte Statthalter der Region, Jewgeni Balizki, der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Der Blackout betreffe unter anderem die zwei größten von Russland in der Region eroberten Städte Melitopol und Berdjansk. Lesen Sie hier mehr dazu.

Russland hat offenbar Arbeiten an seinem einzigen Flugzeugträger eingestellt

Die Instandsetzung des einzigen russischen Flugzeugträgers ist offenbar gestoppt worden. Laut einem Bericht der regierungsnahen Zeitung "Iswestija" wird nun über das endgültige Aus des Schiffes diskutiert.

Demnach steht eine Entscheidung über die Zukunft der "Admiral Kusnezow" bevor. Vertreter der russischen Marine und des staatlichen Rüstungskonzerns United Shipbuilding Corporation (USC) wollen laut dem Bericht zeitnah klären, ob der technisch überholte Träger weiter modernisiert oder verschrottet wird. Lesen Sie hier mehr dazu.

Lawrow trifft Kim und spricht über Nordkoreaner im Ukraine-Krieg

Bei seinem Besuch in Nordkorea hat der russische Außenminister Sergej Lawrow den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un getroffen. In einem Gespräch habe Lawrow erklärt, der russische Präsident Wladimir Putin hoffe auf "direkte Kontakte in sehr naher Zukunft" zu Kim, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass am Samstag. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte eine Videoaufnahme von Lawrow und Kim beim Handschlag.

Russland und Nordkorea wollen ihre strategische Partnerschaft durch ein Treffen der Staatschefs weiter ausbauen. Putin übermittle nicht nur herzliche Grüße, sondern versichere auch Russlands Bekenntnis zu allen mit Nordkorea getroffenen Vereinbarungen, betonte der Top-Diplomat. Lesen Sie hier mehr zu Lawrows Aussagen zum Ukraine-Krieg.

Aufnahme soll Putins Lieblingsbrigade schwer belasten

Der ukrainische Geheimdienst wirft Putins Elite-Einheit, der 155. Marinebrigade, schwere Kriegsverbrechen vor. In einer auf Telegram veröffentlichten Aufnahme soll zu hören sein, wie ein Kompaniechef fordert, einem ukrainischen Soldaten "den Kopf abzuschneiden". Auch der "Kyiv Independent" berichtet über die Aufnahmen – zweifelsfrei verifizieren lassen sie sich aber nicht. Der mutmaßliche Kompaniechef soll dem Bericht zufolge sagen: "Schneiden Sie den Kopf ab, spießen Sie ihn auf eine Pike und werfen Sie ihn weg." Die 155. Marinebrigade kämpft dem ukrainischen Geheimdienst zufolge derzeit in der Region Sumy in der Ostukraine.

Slowakei deutet Zustimmung zu Sanktionspaket an – unter Bedingungen