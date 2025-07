Newsblog zur US-Politik Trump fordert MAGA-Anhänger zum Ende von Attacken auf

Von t-online , reuters , afp , dpa Aktualisiert am 13.07.2025 - 03:44 Uhr Lesedauer: 18 Min.

US-Präsident Donald Trump trägt eine MAGA-Mütze. (Quelle: Kevin Lamarque)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Fall Jeffrey Epstein zieht weitere Kreise. Bei einer Razzia der Einwanderungsbehörde wird ein Landarbeiter schwer verletzt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 13. Juli

Loading...

Trump fordert Ende der MAGA-Attacken wegen Epstein

US-Präsident Donald Trump hat seine Anhänger aufgefordert, die Attacken auf seine Regierung wegen der Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu beenden. "Was ist mit meinen 'Jungs' und in manchen Fällen auch 'Mädels' los?", schrieb Trump am Samstag auf seiner Onlineplattform Truth Social. "Sie haben es alle auf Justizministerin Pam Bondi abgesehen, die einen fantastischen Job macht!", nahm Trump die massiv in der Kritik stehende Bondi in Schutz.

"Wir sind in einem Team, Maga, und mir gefällt nicht, was passiert", fügte Trump an sein rechtes MAGA-Lager ("Make America Great Again", Macht Amerika wieder großartig) gerichtet hinzu. Die USA hätten eine "perfekte Regierung", über die weltweit gesprochen werde - und "egoistische Menschen versuchen, ihr zu schaden, und das alles wegen eines Mannes, der nie stirbt, Jeffrey Epstein", beschwerte sich der US-Präsident.

Mexiko setzt weiter auf Einigung im Zollstreit mit den USA

Nach der verschärften Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump gegen ihr Land hat sich Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum zuversichtlich gezeigt, doch noch zu einer Einigung zu kommen. "Wir werden eine Einigung mit der Regierung der USA erzielen", erklärte Sheinbaum am Samstag. Durch Verhandlungen werde ihr Land bis zum angekündigten Inkrafttreten der von Trump verfügten Zölle am 1. August "bessere Bedingungen" erreichen.

Der US-Präsident hatte zuvor Mexiko - ebenso wie der Europäischen Union - mit Zöllen von 30 Prozent ab August gedroht. Zur Begründung verwies er auf den grenzüberschreitenden Drogenschmuggel aus dem Nachbarland in die USA. Ursprünglich hatte Trump Zölle in Höhe von 25 Prozent für Einfuhren aus Mexiko angekündigt - nun legte er nochmals fünf Prozentpunkte drauf.

Samstag, 12. Juli

Trumps Zolldrohung: Experten geben Entwarnung

Die Ökonomen Jens Südekum und Moritz Schularick rechnen damit, dass die Drohung von US-Präsident Donald Trump, 30-Prozent-Zölle auf EU-Waren einzuführen, nicht das letzte Wort ist. "Trump ist bekannt dafür, immer wieder starke Ansagen und dann Rückzieher zu machen", sagte Südekum der "FAZ". "Ich habe keinen Anlass, dass es dieses Mal anders sein wird", sagt der Berater von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD).

Region setzt auf Trump: "Die Chancen sind so groß wie nie zuvor"

Seit Jahrzehnten kämpft Somaliland um internationale Anerkennung. Jetzt soll Donald Trump den kleinen Staat anerkennen – im Tausch gegen einen geostrategischen Vorteil. Lesen Sie hier mehr dazu.

EU: USA haben uns über Zollpläne vorab informiert

Die US-Regierung hat die EU einem Sprecher zufolge vorab über die Ankündigung von Sonderzöllen in Höhe von 30 Prozent informiert. Die Zölle auf Waren aus der EU sollen am 1. August in Kraft treten, wie Trump in einem auf seiner Online-Plattform Truth Social veröffentlichten Brief schreibt.

Niederlande stärken EU-Kommission den Rücken

Der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof kritisiert die angekündigten US-Sonderzölle und ruft die EU zu Geschlossenheit auf. Trumps Ankündigung sei "besorgniserregend" und nicht der richtige Weg, schrieb er auf der Plattform X. Die Europäische Kommission könne auf die volle Unterstützung der Niederlande zählen, um ein für beide Seiten vorteilhaftes Ergebnis zu erreichen.

Trump verhängt 30-Prozent-Zölle gegen EU