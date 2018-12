Busse an den Feiertagen

Fahrplanänderungen an Weihnachten und zum Jahreswechsel

20.12.2018, 18:31 Uhr | nhr, t-online.de

Die Busse in Hagen fahren an Weihnachten und zum Jahreswechsel nach einem veränderten Fahrplan. (Symbolbild) (Quelle: imago)

Alle Jahre wieder: An Weihnachten und Silvester fahren die Hagener Busse nach einem veränderten Fahrplan.

Zwischen dem 23. Dezember dieses Jahres und dem 1. Januar 2019 gibt es bei den Hagener Bussen wieder einen veränderten Fahrplan, darauf macht die Hagener Straßenbahn AG auf ihrer Internetseite aufmerksam.

So verkehre der NachtExpress am 23. Dezember wie vor einem Feiertag – die Fahrten um 0:32 Uhr und 1:32 Uhr an der Haltestelle „Stadtmitte“ finden statt. An Heiligabend fahren die Busse bis 15.30 Uhr nach dem Samstagsfahrplan. Danach – ab zirka 16 Uhr – werde der Busverkehr ausgedünnt, heißt es. Die NachtExpress-Linien würden stündlich verkehren, die letzte Abfahrt ab „Stadtmitte“ erfolge um 18:32 Uhr. Um 19.30 Uhr werde der Betrieb dann eingestellt.

Am Neujahrsmorgen dreht der NachtExpress wieder Extrarunden

Am ersten Weihnachtsfeiertag fahren die Busse ab 10 Uhr nach dem Sonntagsfahrplan. Der NachtExpress geht um 23.32 Uhr auf seine letzte Fahrt ab „Stadtmitte“. Am zweiten Weihnachtsfeiertag gelte hingegen der normale Sonntagsfahrplan.

An Silvester gilt der Samstagsfahrplan, die Abfahrt des NachtExpress um 23.32 Uhr ab „Stadtmitte“ entfällt aber. An Neujahr wird der Verkehr ab 0.32 Uhr wieder aufgenommen, Extrarunden gibt es wieder um 2.32 Uhr ind 3.32 Uhr. Ab 10 Uhr gilt der Sonntagsfahrplan.

Verwendete Quellen: Hagener Straßenbahn AG – Weihnachts- und Silvesterfahrplan