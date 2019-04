Facebook-Nutzer feiern Einsatz

Polizei Hagen rettet Hundedame Mia von der Autobahn

25.04.2019, 10:33 Uhr | t-online.de, jwi

Eine Beamtin der Autobahnpolizeiwache Hagen hält die gerettete Hundedame Mia auf dem Seitenstreifen der Autobahn 1 in ihren Händen. (Quelle: Polizei NRW Dortmund)

Die Beamten der Autobahnpolizei Hagen haben die kleine Hundedame Mia von der Autobahn 1 gerettet. Die überglückliche Besitzerin bedankte sich mit einem Kommentar auf Facebook.

Einen eher ungewöhnlichen Rettungseinsatz hatten die Beamten der Autobahnpolizeiwache Hagen am Ostermontag auf der A1. In Fahrtrichtung Bremen lief ein kleiner Hund herum, den besorgte Autofahrer gegen 12.30 Uhr bei der Polizei meldeten. Bei Eintreffen der Beamten lief die kleine Hundedame verschüchtert auf dem Seitenstreifen und drohte auf die Fahrbahn zu laufen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der fließende Verkehr wurde auf der dreispurigen Autobahn von den eingesetzten Beamten angehalten. Zu diesem Zeitpunkt wagte es die Hundedame bereits quer über die Fahrbahn zu laufen.

Durch gutes Zureden ließ sie sich schnell durch die eingesetzten Beamten einfangen und eine Streifenfahrt mit dem Funkstreifenwagen nicht entgehen. Alle Verkehrsteilnehmer reagierten vorbildlich, hielten an und waren um das Wohl des Hundes besorgt, so die Polizei in einem Eintrag auf Facebook.

Nach Rettungseinsatz auf der Autobahn: Mia geht es gut

Da bis zum Schichtende kein Hundehalter ermittelt werden konnte, verblieb die Hundedame zuerst auf der Autobahnpolizeiwache Hagen und wurde dann der Feuerwehr Schwerte übergeben. Inzwischen ist der Hund wieder bei der Besitzerin, wie diese in einem Kommentar unter dem Facebook-Eintrag der Polizei schreibt. Laut ihr sei Mia, wie der Hund heißt, gegen 12 Uhr ihrem Freund entlaufen, der in der Nähe einen Campingplatz hat.



Für die Rettungsaktion wird die Polizei von vielen Facebook-Nutzern gefeiert. Mittlerweile haben über 2000 Menschen dem Beitrag ein "Gefällt mir" gegeben und mehr als 270 Mal kommentiert (Stand: 25.4.19, 9.20 Uhr). "Ich danke der Polizei für den Einsatz und allen Beteiligten. Mich geht es gut", schrieb die Besitzerin am Donnerstagmorgen unter den Beitrag.