Bürgerbudget 2019: Die besten 30 Projekte stehen festen

03.05.2019, 10:12 Uhr | t-online.de, jwi

Aus 100 Ideen haben rund 140 Einwohner von Wuppertal die 30 besten Einsendungen für den Bürgerhaushalt ausgewählt. Besonders für Kinder wollen sie Geld ausgeben.

Rund 140 Bürger haben am Montag, 29. April, in der Gesamtschule Barmen beim Gemeinwohlcheck darüber diskutiert, welche der 100 Ideen aus der ersten Abstimmungsphase den meisten Mehrwert für Wuppertal haben. In Kleingruppen und in mehreren Runden tauschten sich die engagierten Bürgerinnen und Bürger über die Ideen aus, priorisierten sie und vergaben Punkte. Nach vier Runden stand die Top 30 fest.

Diese 30 besten Projektideen werden nun von der Verwaltung detailliert auf ihre Kosten und Umsetzungsmöglichkeiten überprüft. Alle Wuppertalerinnen und Wuppertaler können dann vom 4. bis zum 18. September 2019 entweder online oder in den Bezirksstationen für ihre Lieblingsprojekte abstimmen. Die Gewinnerideen gehen in den Haushaltsplan ein und werden in den Jahren 2020 und 2021 umgesetzt.

Das Bürgerbudget für Wuppertal findet in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal statt. Insgesamt stehen 165.000 Euro für die Realisierung der Gewinnerprojekte zur Verfügung.

Top 30 Projekte LUU LIEBT LESEN – der Wuppertaler Kinderlesewagen Sitzbänke zum Ausruhen und Verweilen Neugestaltung Spielplatz Wilhelmring / Neuenhaus Unterbarmer Kinderteller - Projekt soll Verein werden! Fahrräder für Feuerwache Ein Klavier, ein Klavier, Wuppertal wir danken dir. Elterntaxis vor Wuppertaler Schulen stoppen – Schulwege sicher gestalten Streuobstwiese in Langerfeld Queeres Zentrum Wuppertal Essbare Gärten und Wilde Flächen in der Stadt und an der Wupper Photovoltaik/Solarthermie auf öffentlichen Gebäuden (Hauptfeuerwache) Reparaturcafé Vohwinkel Blühwiesen und Insektenhotels Bezuschussung von bauernhofpädagogischen Angeboten auf Hof Kotthausen

Trimm-Dich- oder Fitnesspfad am Toelleturm Höhenweg

Fitness-Parcour zur Förderung von Herz-Kreislauf, Kraft u. Balance

Umsetzung des Global Greeter Konzeptes in Wuppertal-Komm als Gast geh als Freund Antisemiwas?“ Judenfeindlichkeit und wie man ihr begegnen kann. Ferienprojekt "Kinderstadt Mini-Wuppertal" Erstellung eines Erinnerungsortes im Lernort Münzstraße Klettergerüst für unsere 300 Schüler Boule Plätze in verschiedenen Stadtteilen Teich (e) im historischen Gelpetal erhalten bzw. sanieren Die Ganzmacher Trassenzugang Lüntenbeck Kneipp Wassertretanalge mit Armbecken Öffentliche Fahrradreparaturstationen/ Service Stationen Platz der Begegnung / Square Einrichtung eines Federballfeldes / Schachbretts an der Nordbahntrasse Mobile Radständer für Veranstaltungen/Stadtfeste