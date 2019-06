Zehn Jahre Jubiläum

Wupperpride 2019 steht vor der Tür

14.06.2019, 11:27 Uhr | t-online.de

Mit einem zehnjährigen Jubiläum geht die Wupperpride-Parade am Samstag in eine neue Runde und feiert dieses Jahr wieder mal anlässlich der Diversity.

Neben Straßenfesten, Lesungen und Gottesdiensten realisierte der Wupperpride e.V. in den letzten zehn Jahren vor allem eines: in der Stadt Wuppertal gehört zu werden. Anlässlich des Jubiläums und 50 Jahren Stonewall Riots gibt es am 15. Juni jedoch nicht nur das alljährliche Fest, sondern auch eine Demo. Diese findet zum ersten Mal statt und wird von der queeren Jugend im Tal organisiert.

Stattfinden wird die Wupperpride-Parade auf dem Johannes-Rau-Platz vor dem Rathaus und startet um 13 Uhr. Dieses wurde bereits im Zeichen für Respekt und Toleranz mit der Regenbogenflagge geschmückt.

Wuppertal zeigt Flagge für Diversität im Tal! Am Rathaus hängt die Regenbogenfahne als Zeichen für Respekt und Toleranz. #Wupperpride (TM) pic.twitter.com/RUHe10AU1F — Andreas Mucke (@andreas_mucke) June 14, 2019