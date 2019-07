Mit geliehenem Wagen

Illegales Straßenrennen am Rheinufer in Köln gestoppt

03.07.2019, 08:50 Uhr | t-online.de

Illegales Straßenrennen: In Köln Altstadt-Süd stoppte die Polizei zwei Raser. (Quelle: picture-alliance)

Am späten Montagabend haben Beamten ein illegales Straßenrennen am Rheinufer in Köln Altstadt-Süd beendet. Dabei wurde ein Ford Kuga und der Führerschein eines 32-Jährigen sichergestellt.

Der andere "Rennfahrer" war mit einem geliehenen BMW X6 unterwegs. Der Halter des Wagens wurde informiert, der BMW am Straßenrand abgestellt. Der 18 Jahre alte Fahrer war ohne Führerschein unterwegs. Diesen hatte er bereits einen Monat zuvor abgeben müssen, er war zu schnell gefahren.

Entdeckt wurde das Rennen von einem Bundespolizisten, der privat unterwegs war. Die jungen Männer wechselten abrupt die Fahrbahnen und fuhren so dicht auf den Wagen des Polizisten auf, dass er das Kennzeichen nicht sehen konnte. Sie seien außerdem so schnell an ihm vorbeigerast, dass er von einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Stundenkilometer ausgeht.

In Höhe der Dreikönigenstraße bremsten die Raser kurz vor einer roten Ampel ab. Hier wartete ein Fahrzeug der Bereitschaftspolizei.