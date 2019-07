Am Baldeneysee

Radfahrer fährt in Pedelec und wird schwer verletzt

08.07.2019, 17:51 Uhr | t-online.de

Bei einem Fahrradunfall ist am Sonntagmorgen ein 65-Jähriger schwer verletzt worden. Er stieß mit einem E-Bike-Fahrer zusammen.

Der 65-Jährige Fahrradfahrer war am frühen Sonntagmorgen am Baldeneysee nahe des Schlosses Baldeney unterwegs. Wie die Polizei Essen am Montag mitteilte, fuhr der Mann in Richtung Werden hinter einem Pedelec, das ein 60-Jähriger steuerte.







Aus bisher ungeklärter Ursache kam es offenbar zum Zusammenstoß: Der 65-Jährige stürzte. Er wurde trotz Helm schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, untersucht nun die Polizei.