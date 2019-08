Rasante Flucht

Fiatfahrer prallt bei Verfolgungsjagd gegen Hauswand

05.08.2019, 09:42 Uhr | t-online.de, vss

Am Sonntagmorgen hat sich ein Fiatfahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Doch diese nahm ein schnelles Ende.

Die Beamten der Polizei Hagen haben am Sonntagmorgen in der Wehringhauser Straße versucht, einen Fiatfahrer anzuhalten. Dieser war damit scheinbar nicht einverstanden und flüchtete mit Vollgas von Ort und Stelle.

Er raste mit teilweise über 100 Stundenkilometer davon. An der Straße In der Hülsche kam er dann von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Betonkübel, ein parkendes Auto und eine Hauswand. Der Geflüchtete kletterte aus dem Fenster und wollte seine Flucht zu Fuß fortsetzen. Die Beamten beendeten diese jedoch schnell, nahmen den 31-Jährigen fest und brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.





Im Auto fanden die Polizisten Einbruchswerkzeug und mutmaßliche Beute. Das könnte laut Polizei wohl der Grund für den Fluchtversuch gewesen sein.