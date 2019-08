Verkehrsunfall

Sachschaden von 18.000 Euro – Polizei sucht nach Zeugen

06.08.2019, 09:44 Uhr | t-online.de, vss

Hoher Sachschaden: Am Montag ereignete sich in Hagen ein Verkehrsunfall. (Quelle: Polizei Hagen)

Am Montagnachmittag hat sich in Hagen ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignet. Die Autos haben nur noch einen Schrottwert.

Am Montagnachmittag gegen 16.50 Uhr hat sich im Einmündungsbereich Rehstraße/Wehringhauser Straße in Hagen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 43-jähriger VW-Fahrer fuhr mit seinem Wagen auf der Rehstraße in Richtung Wehringhauser Straße und wollte geradeaus auf ein Tankstellengelände weiterfahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Renault die Wehringhauser Straße in Richtung Haspe entlang – bis es zum Zusammenstoß kam.





Alle Insassen blieben unverletzt. Die Unfallursache ist bisher noch unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro. Nun hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.