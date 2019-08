Großbrand in Strohlager

Feuer in Hagen sorgt für sechsstelligen Schaden

06.08.2019, 11:01 Uhr | t-online.de, vss

Die Feuerwehr im Einsatz: In Hagen hält ein Großbrand Feuerwehren des Umlandes in Atem. (Quelle: imago images)

Bei einem Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Hagen ist am Dienstag ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Mehrere Feuerwehren aus Hagen und Umgebung waren im Einsatz.

Die Feuerwehr hat am Dienstag in der Nähe von Hagen einen Großbrand in einem Strohlager gelöscht. Das Feuer war um kurz vor 9 Uhr über dem Wohnbereich eines kombinierten Wohn- und Stallgebäudes in einem landwirtschaftlichen Betrieb ausgebrochen.

Mehrere Feuerwehren des Amtes Bad Bramstedt und der Feuerwehr Wrist halfen bei den Löscharbeiten – unter anderem mit einer Drehleiter. Menschen oder Tiere waren laut den Einsatzkräften aber nicht in Gefahr.







Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner allerdings gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch nicht bekannt.