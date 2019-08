Unfallort glich einem Schlachtfeld

21-Jähriger bei Unfall in Hagen-Vorhalle schwer verletzt

13.08.2019, 08:44 Uhr | t-online.de, vss

Polizeiabsperrung: In Hagen-Vorhalle hat sich am Montagabend ein schwerer Unfall ereignet. (Quelle: imago images)

Am Montagabend hat sich in Vorhalle ein Unfall mit hohem Sachschaden ereignet. Ein Mann war mit seinem Auto vermutlich zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über seinen Wagen.

Am Montagabend gegen 21.40 Uhr hat sich in Hagen-Vorhalle ein schwerer Unfall ereignet. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem BMW auf der Brechteltstraße in Richtung Herdecke, als er offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Er überfuhr zunächst zwei Verkehrsinseln und landete schließlich vor einem Vordach-Pfosten eines Möbelhauses.







Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Sie vermutet überhöhte Geschwindigkeit als Ursache für den Crash. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.