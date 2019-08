Rote Ampel überfahren

Porsche-Fahrerin verletzt Radfahrerin schwer

13.08.2019, 10:40 Uhr | t-online.de, vss

Am Montagabend hat sich auf der Bundesstraße 3 in Karlsruhe ein schwerer Unfall ereignet. Eine Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt.

In Karlsruhe hat sich am Montagabend gegen 19.45 Uhr auf der B3 in Richtung Autobahn ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 29-Jährige fuhr offenbar mit einem Porsche am Zundhütle über eine rote Ampel. Sie erfasste dabei eine Pedelec-Fahrerin. Der Porsche rammte das Hinterrad des E-Bikes, die 65-Jährige stürzte, wurde jedoch selbst nicht vom Auto erfasst. Dennoch erlitt sie schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.







Die 29-jährige Porsche-Fahrerin besaß laut Polizei außerdem keine Fahrerlaubnis und war unter Alkoholeinfluss unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab ein Promille. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.