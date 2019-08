Engpass auf der A1

Nächtliche Sperrung im Autobahnkreuz Wuppertal-Nord

14.08.2019, 09:41 Uhr | t-online.de

Autobahnkreut Wuppertal Nord: Dort wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Verbindung auf die A1 nach Bremen gesperrt. (Quelle: Hans Blossey/imago images)

Autofahrer müssen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Umweg in Kauf nehmen, wenn sie von Wuppertal in Richtung Bremen fahren wollen. Denn die Verbindung auf die A1 im Autobahnkreuz Wuppertal-Nord wird stundenlang gesperrt.

Weil Fahrbahnschäden in der Beschleunigungs- und Hauptspur ausgebessert werden müssen, wird die Verbindung auf die A1 nach Bremen im Autobahnkreuz Wuppertal-Nord von Donnerstag auf Freitag gesperrt. Die Sperrung besteht von Donnerstag, 20 Uhr, bis Freitag, 5 Uhr.







Außerdem steht in dieser Nacht auf der A1 in Richtung Bremen nur einer der drei Fahrstreifen zur Verfügung. Eine Umleitung ist laut "Straßen.NRW" mit einem Roten Punkt ausgeschildert.