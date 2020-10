Kein Abstand, keine Masken

Bremer Polizei löst Hochzeit mit 400 Gästen auf

01.10.2020, 20:30 Uhr | lw, t-online

400 Hochzeitsgäste feiern in Bremen ohne Abstand und Masken – bis die Polizei gerufen wird. Weil die Gesellschaft keine Einsicht zeigte, brachen die Beamten die Veranstaltung ab.

In Bremen hat die Polizei eine Hochzeitsfeier mit 400 Gästen aufgelöst. Laut Polizeiangaben hätten die Feiernden gegen die Corona-Auflagen verstoßen. Im Bundesland Bremen sind derzeit lediglich 250 Personen für private Feiern zugelassen. Am Dienstagabend meldete ein Anrufer über den Notruf den Verstoß. Laut Polizei bestätigten Beamte die Vermutungen wenig später. In der Lokalität befanden sich demnach 400 Hochzeitsgäste – also 150 mehr als derzeit erlaubt.

Zudem hätten die meisten Feiernden weder den Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten noch einen Mund-Nasen-Schutz getragen. Nachdem der Veranstalter die Gäste auf Drängen der Polizei mehrfach aufgerufen hatte, die Hygieneregeln einzuhalten und diese sich uneinsichtig zeigten, musste die Veranstaltung beendet werden. Nun wird wegen mehrerer Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt.

In Bremen haben sich bislang 2.471 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 59 Menschen sind gestorben.