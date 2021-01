Getreten und gespuckt

Maskenverweigerer attackiert Frauen und Polizisten

07.01.2021, 14:04 Uhr | dpa

Hinweisschild an der Tür eines Zuges: Ein Mann trug keine Mund-Nasen-Bedeckung und attackierte dann auch noch zwei Frauen und Bundespolizisten. (Quelle: imago images)

Zwei Frauen sprechen einen Mann an, weil er im Zug keine Maske trägt. Darauf spuckt er einer Frau ins Gesicht. Später greift er noch einen Bundespolizisten an.

Während einer Zugfahrt von Frankfurt nach Gießen hat ein Mann zwei Frauen wüst attackiert. Nach Angaben der Bundespolizei vom Mittwoch hatten die 24 und 28 Jahre alten Frauen den Fahrgast kritisiert, weil er nicht wie vorgeschrieben eine Mund-Nase-Bedeckung im Zug getragen habe. Daraufhin soll er der älteren Reisenden ins Gesicht gespuckt und die jüngere Frau körperlich angegriffen haben.

Als Bundespolizisten den 30 Jahre alten Mann nach seiner Ankunft in Gießen mit in das Revier der Bundespolizei genommen hatten, sei er auf zwei Beamte losgegangen. Ein Polizist habe dabei leichte Verletzungen erlitten. Schließlich sei der Mann am Dienstagabend überwältigt und gefesselt worden.



Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung in die Wege geleitet. Der Mann, der bei der Behörde bekannt ist, kam später wieder auf freien Fuß.