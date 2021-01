Kühlräume fast voll

Dresdner Bestattungswesen schafft mehr Platz für Tote

13.01.2021, 20:39 Uhr | dpa

Särge mit Verstorbenen, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, stehen im Krematorium in Döbeln: In Dresden müssen nun die Kapazitäten der Kühlräume erweitert werden. (Quelle: Robert Michael/dpa)