Schluss mit der Bürokratie: Lasst die Hausärzte endlich impfen!

Kontra

Die Verantwortung tragen andere

"Die Impfung ist das mächtigste Werkzeug, das wir in der Pandemie haben", sagt RKI-Chef Lothar Wieler. Deshalb ist es wichtig, möglichst viele Menschen möglichst schnell zu impfen. Auch mit Hilfe der Hausärzte. Die Gesundheitsminister empfehlen jetzt: Erst ab Mitte April soll es so weit sein.

Erst dann? Warum nicht sofort? Die Frage ist naheliegend. Ein kurzes "das muss schneller gehen" als Antwort ist aber populistisch. Hausärzte sagen zu Recht, sie könnten selbst am besten entscheiden, welche Patienten dringend eine Impfung brauchen. Und überhaupt, sie könnten vermutlich schneller impfen.

Doch Stand heute entstünde ein Ansturm auf die Hausarztpraxen, solange die Impfstoffe viel knapper sind als die Nachfrage. Und damit gingen etliche Risiken einher: Betrug in der Impfreihenfolge, Bevorzugung von Privatpatienten, Chaos bei der Terminvergabe.

Ich sehe schon die Verbandsvertreter, die nach wenigen Wochen ein mögliches Chaos monieren. Und schimpfen, die Politik hätte die Verantwortung nicht auf die Hausärzte abwälzen dürfen. Auch wir Journalisten würden schnell über chaotische Zustände berichten.

Und wer trägt am Ende die Verantwortung? Die Politik, namentlich Jens Spahn und die Bundesregierung. Deshalb ist die Empfehlung der Länder-Gesundheitsminister eine klassische deutsche Kompromissformel. Nicht zu radikal, abwägend, alle Argumente und Sichtweisen bedenkend. Wer will, dass in der Pandemie radikalere Entscheidungen getroffen werden, muss sich an die eigene Nase fassen. Wir selbst sind diejenigen, die über allzu hektisches Handeln am Ende den Kopf schütteln. Zu Recht.