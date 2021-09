Innerhalb von wenigen Stunden

Vierjährige in Texas an Corona gestorben

Galveston Island in Texas: Die Vierjährige soll das erste Kind unter zehn Jahren sein, das in dem Bezirk starb. (Quelle: agefotostock/imago images)

Am Abend schien sie noch gesund zu sein – doch am nächsten Morgen war sie tot. In Texas ist eine Vierjährige durch Covid-19 ums Leben gekommen. Sie starb nur fünf Stunden, nachdem die ersten Symptome auftraten.

In Texas ist ein Kleinkind an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Wie das texanische Nachrichtenmedium "Houston Chronicle" berichtete, ist die Vierjährige aus dem nördlich gelegenen Ort Bacliff nur fünf Stunden, nachdem sie Fieber bekam, tot gewesen. Sie soll im Schlaf gestorben und noch am Vortag völlig frei von Symptomen gewesen sein.

Dem Nachrichtenmedium zufolge ist das Mädchen das erste Kind unter zehn Jahren, das im Kreis Galveston County durch Covid-19 ums Leben kam. Sie starb einen Tag, nachdem ihre Mutter positiv auf das Virus getestet worden war. Auch ihr Bruder sowie ihre fünf Monate alte Schwester sollen infiziert gewesen sein. Derzeit befinde sich die Familie in Quarantäne.



Der Tod der Vierjährigen ereignete sich während eines massiven Anstiegs der Infektionszahlen im Zusammenhang mit der Delta-Variante. Nach Angaben des US-amerikanischen Nachrichtenmediums "The Daily Beast", das sich auf das Texas Department of State Health Services bezieht, haben sich bis zum 10. September mindestens 2.384 Kinder in dem Bundesstaat mit Covid-19 infiziert.