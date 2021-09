RKI meldet 11.780 Neuinfektionen

Inzidenzwert in Deutschland steigt auf 61,0

29.09.2021, 04:23 Uhr | dpa

Menschen stehen an der Anmeldung zur Impfung: Der Inzidenzwert ist wieder leicht gestiegen. (Quelle: Andreas Arnold/dpa)

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist bundesweit wieder leicht gestiegen. Am Vortag lag der Wert noch bei 60,3. Binnen 24 Stunden wurden 67 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion verzeichnet.



Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist leicht gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, lag der Wert bei 61,0. Am Dienstag hatte die Inzidenz bei 60,3 gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche an.

Hospitalisierungs-Inzidenz bei 1,44

Laut den aktuellen Zahlen des RKI wurden binnen 24 Stunden 11.780 Neuinfektionen und 67 Todesfälle verzeichnet. Insgesamt starben damit in Deutschland seit Beginn der Pandemie 93.571 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Infektionen liegt bei 4.215.351. Die Zahl der Genesenen gibt das RKI mit etwa 3.989.700 an.