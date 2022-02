Polizei ermittelt

Millionen-Betrug mit Corona-Teststationen

23.02.2022, 21:14 Uhr | dpa

Eine Frau führt einen Corona-Schnelltest durch (Symbolbild): Die Polizei in Baden-Württemberg ermittelt in dutzenden Fällen wegen möglichem Abrechnungsbetrug in Corona-Testzentren. (Quelle: Marijan Murat/dpa)