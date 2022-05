35-Jährige auf Straße erstochen

Nach dem t├Âdlichen Angriff auf eine 35-J├Ąhrige auf einer Stra├če in Burgdorf (Region Hannover) soll der Tatverd├Ąchtige am Mittwoch einem Haftrichter vorgef├╝hrt werden. Der 37-J├Ąhrige hatte sich kurz nach der Tat der Polizei gestellt, wie diese mitteilte. Er wurde festgenommen. Die attackierte Frau, die mehrere Stichverletzungen erlitt, sei trotz Reanimation noch am Tatort gestorben, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagabend.