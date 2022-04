Berlin

Mann bei Streit am Berliner Ostbahnhof schwer verletzt

14.04.2022, 09:09 Uhr | dpa

An einer Brückenunterführung am Berliner Ostbahnhof haben in der Nacht zum Donnerstag vier Personen einen Mann angegriffen und schwer verletzt. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, war es zwischen den Obdachlosen zu einem Streit gekommen. Ein Mann sei dabei so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus notoperiert werden musste. Der Auslöser der Auseinandersetzung sei noch unklar.