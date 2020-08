Berlin

Einstieg verweigert: Jugendliche greifen Tram-Fahrgäste an

15.08.2020, 16:24 Uhr | dpa

In Berlin-Grünau hat eine Gruppe Jugendlicher mehrere Fahrgäste einer Tram angegriffen und Pfefferspray auf sie gesprüht. Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Samstag, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Die Tram sei gegen 20.00 Uhr an der Haltestelle vom Strandbad Grünau schon sehr voll gewesen, so dass einige Fahrgäste die 15-köpfige Gruppe gebeten hätten, auf die nächste Bahn zu warten.

Ein Zeuge berichtete erst eine Woche später auf Twitter von dem Vorfall und schrieb, dass keiner der jungen Leute beim Einsteigen eine Maske getragen habe. Dazu konnte die Polizei keine Angaben machen.

Nachdem sich die Fahrgäste geweigert hatten, die Teenager hereinzulassen, seien einige von ihnen aus der Gruppe heraus getreten und geschlagen worden. Außerdem sprühte den Angaben zufolge ein Jugendlicher mit Pfefferspray. Ein anderer habe ein Messer dabei gehabt, dieses jedoch nicht benutzt. Fünf Fahrgäste mussten laut Polizei vor Ort behandelt werden.