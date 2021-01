Hubschrauber im Einsatz

Messerattacke in Gesundbrunnen – Mann schwer verletzt

22.01.2021, 18:24 Uhr | dpa, t-online

Blick auf das Gesundbrunnencenter: In der Nähe soll sich eine Messerattacke ereignet haben. (Quelle: Schöning/Archivbild/imago images)

Ein Hubschrauber der Polizei kreist über Berlin: In der Nähe des Gesundbrunnencenters ist ein Mann offenbar mit einem Messer attackiert worden. Der Täter ist auf der Flucht.

Ein Mann ist am Freitagnachmittag in Berlin-Gesundbrunnen von einem Unbekannten angegriffen und schwer verletzt worden. Einsatzkräfte seien gegen 16 Uhr in die Jülicher Straße Ecke Behmstraße, gegenüber des Gesundbrunnencenters, gerufen worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Nach Informationen der "B.Z." soll der Mann mit einem Messer attackiert worden sein. Die Sprecherin selbst bestätigte das jedoch noch nicht. Dies sei Gegenstand der Ermittlungen.

Der Tatverdächtige ist auf der Flucht. Die Polizei fahndet unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihm. Der Verletzte wurde mit Notarztbegleitung ins Krankenhaus gebracht.