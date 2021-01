Aus Transporter

Mehrere Zehntausend FFP-2-Masken in Berlin gestohlen

31.01.2021, 14:56 Uhr | t-online

Die neue Verpflichtung zum Tragen von FFP-2-Masken oder anderen medizinischen Masken sorgt vielerorts für Engpässe. In Berlin haben sich Diebe nun mit einer ganzen Ladung der begehrten Masken eingedeckt.

In Berlin haben Diebe mehrere Zehntausend FFP-2-Masken aus einem Transport gestohlen. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung am Sonntag. Ein Fuhrunternehmer hatte das Fehlen der Masken am Samstag bemerkt.



Gegen 15:30 Uhr alarmierte er die Polizei. Er hatte die Masken im Landkreis Dahme-Spreewald abgeholt und dann in Britz am Sitz seiner Firma umgeladen und den Transporter abgeschlossen.

Die Lieferung sollte eigentlich am Montag nach Bayern transportiert werden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.