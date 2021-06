Berlin

Grünen-Spitzenkandidatin: Wissenschaft ins Rote Rathaus

12.06.2021, 12:42 Uhr | dpa

Die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hat ihren Anspruch geltend gemacht, nicht nur Regierende Bürgermeisterin, sondern auch Wissenschaftssenatorin werden zu wollen. "Die Wissenschaft werden wir Grüne immer verteidigen. Das sage ich als jemand, die eine Wissensstadt regieren möchte", sagte Jarasch am Samstag bei der digitalen Bundesdelegiertenversammlung der Grünen.

"Nicht umsonst ist in Berlin die Wissenschaft direkt im Roten Rathaus angesiedelt. Ich will, dass das so bleibt." Derzeit ist der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) auch für das Wissenschaftsressort verantwortlich. Dieses Modell will Jarasch fortsetzen.