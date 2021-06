Evakuierung läuft

Blindgänger in Steglitz entdeckt – Entschärfung noch heute

28.06.2021, 17:01 Uhr | t-online

Eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg (Symbolbild): In Steglitz ist ein Blindgänger entdeckt worden. (Quelle: Rene Traut/imago images)

Bei Bauarbeiten ist in Berlin-Steglitz eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Die Entschärfung soll noch am Montag passieren. Auch der S-Bahnverkehr wird beeinträchtigt.

Im Oehlertring in Berlin-Steglitz ist am Montag ein 250 Kilogramm schwerer Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg entdeckt worden. Das teilte die Polizei Berlin auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Nach Einschätzung der Kriminaltechnik sei eine Entschärfung noch am Montag erforderlich, hieß es. Es wurde ein Sperrkreis von 300 Metern um die Fundstelle eingerichtet und mit der Evakuierung der Anwohner begonnen.

Der Oehlertring befindet sich in einem Wohngebiet. Das Deutsche Rote Kreuz richtet laut einem Tweet eine Notunterkunft ein und hilft beim Transport von Anwohnern.

Wegen des Bombenfundes nahe des Bahnhofs Südende wurde am Nachmittag der Schienenersatzverkehr der S2 von Blankenfelde bis Südkreuz verlängert. Der Bahnhof Südende wurde von den Bussen nicht mehr angefahren. Das schrieb die S-Bahn Berlin auf Twitter.