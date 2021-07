Beweismittel sichergestellt

Große Razzia bei Clanmitglied Abdallah Abou-Chaker

29.07.2021, 18:24 Uhr | t-online

LKA-Beamte und die Steuerfahndung haben bei einem Mitglied der Großfamilie Abou-Chaker eine Hausdurchsuchung vollzogen. Dabei wurden zahlreiche Beweismittel abtransportiert.

Bereits am Dienstag haben LKA-Fahnder aus Brandenburg und die Berliner Steuerfahndung mehrere Objekte in Berlin durchsucht. Eines davon gehört dem Clan-Mitglied Abdallah Abou-Chaker, der schon oft Ärger mit Behörden und der Justiz hatte. Bei dieser Razzia soll es nun um einen Vorfall aus dem April 2020 gehen, berichtet die "Bild". Dabei seien damals in Hohen Neuendorf auch Schüsse gefallen.

Die Beamten haben im Zuge eines Ermittlungsverfahrens "wegen versuchter räuberischer Erpressung und Beihilfe" Wohnungen in der Leipziger Straße in Berlin Mitte und an drei weiteren Orten in Charlottenburg, Neukölln sowie Schöneberg durchsucht.



Zahlreiche Beweismittel unter anderem in Form von Luxusgütern und Kleidung seien dabei sichergestellt worden. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf die Polizei Brandenburg.