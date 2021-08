Corona-Schutz bei Techno-Musik

Großer Andrang bei der "Langen Nacht des Impfens" in Berlin

10.08.2021, 10:23 Uhr | t-online, dpa

Ein DJ legt bei der 1. "Langen Nacht des Impfens" im Impfzentrum Arena in Treptow auf: Das Angebot des nächtlichen Impfens mit Musik richtet sich auch an Jugendliche ab 16 Jahren. (Quelle: John Macdougall/AFP POOL/dpa)

Um die schleppende Impfkampagne voranzutreiben, hat sich Berlin die "Lange Nacht des Impfens" einfallen lassen. Beim ersten Abend herrschte großer Andrang – viele junge Leute waren gekommen.

Bei der ersten "Langen Nacht des Impfens" in einem Berliner Impfzentrum hat es bereits kurz vor Einlass eine lange Schlange gegeben. Zu entspannter Techno-Musik wollten sich am Montagabend viele junge Menschen in der Arena Berlin im Ortsteil Treptow gegen das Coronavirus impfen lassen.



Bis Mitternacht sollte dort ohne Anmeldung eine Impfung mit den Impfstoffen von Biontech sowie von Johnson&Johnson möglich sein. Ins Leben gerufen wurde die Aktion vom Senat, der Clubcommission und dem Deutschen Roten Kreuz. Wiederholt wird die Aktion am 11. und 13. August.

Menschen stehen vor einer Halle in einer Schlange: Sie warten nicht auf den Einlass in einen Club, sondern auf ihren Pieks im Impfzentrum Arena Berlin, wo bei der ersten "Langen Nacht des Impfens" großer Andrang herrschte. (Quelle: Macdougall/Reuters)



Mitarbeiter des Impfzentrums positiv getestet

Die Arena in Treptow ist ein ehemaliges Bus-Depot. Vor der Pandemie wurde die Multifunktionshalle nahe der Spree unter anderem für Konzerte genutzt. Im Moment ist sie eines der fünf Berliner Impfzentren.

Obwohl drei Mitarbeiter des Impfzentrums in der Arena positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, konnte die Impfaktion durchgeführt werden. 43 Menschen dürfen aus Vorsicht zurzeit nicht mehr dort arbeiten, wie Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz (SPD) mitteilte. Das Impfzentrum sei aber nicht der Ansteckungsort gewesen, sondern ein Gastronomiebetrieb.