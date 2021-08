Fremdenfeindlich beleidigt

Unbekannter mit Kind schlägt Mann mit Fahrradschloss

14.08.2021, 16:23 Uhr | t-online

Ein Fahrradkettenschloss (Symbolbild): Das soll die Tatwaffe gewesen sein, mit der ein Mann in Hellersdorf auf offener Straße attackiert worden sein soll. (Quelle: Michael Gstettenbauer/imago images)

Ein Fahrradfahrer soll in Berlin-Hellersdorf einen Fußgänger fremdenfeindlich beleidigt und körperlich attackiert haben. Dabei soll ein Kind zugeschaut haben müssen.

Die Anzeige ist am Samstag über die Internetwache der Berliner Polizei eingegangen: Dort meldete ein Mann, auf der Straße völlig unvermittelt verbal und tätlich angegriffen worden zu sein.

Nach Angaben des mutmaßlichen Opfers ereignete sich der Vorfall am Samstagvormittag auf dem Gehweg der Boizenburger Straße in Hellersdorf. Dort sei der 55-Jährige plötzlich von einem unbekannten Fahrradfahrer mit Kind erst fremdenfeindlich beleidigt und dann mit einem Fahrradkettenschloss in den Rücken geschlagen worden.

Fahrradklingel soll der Auslöser gewesen sein

Erst als das Kind, das in Begleitung des mutmaßlichen Angreifers war, in Tränen ausgebrochen sei, habe dieser vom 55-Jährigen abgelassen. Beide seien auf dem Fahrrad davongefahren. Nach Angaben des Mannes habe er von dem Angriff leichte Verletzungen davongetragen. Auslöser des Geschehens war wohl, dass der Mann die Fahrradklingel des Unbekannten nicht gehört hatte.

Die Anzeige lautet der Berliner Polizei zufolge auf gefährliche Körperverletzung und Beleidigung. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.