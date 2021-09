Berlin

LSB Berlin: Impftage für Breiten- und Leistungssportler

09.09.2021, 13:01 Uhr | dpa

Der Landessportbund Berlin bietet Sportlerinnen und Sportlern am kommenden Mittwoch am Olympiastadion Impfungen gegen die Corona-Infektion an. "Mit dem Impftag sprechen wir vor allem alle Berliner Sportvereine und Sportverbände an", wird LSB-Präsident Thomas Härtel auf der Homepage des Verbandes zitiert. Gerade auch Übungsleiterinnen und Übungsleiter sowie ehrenamtlich und hauptberuflich im Sport Engagierte könnten das Angebot nutzen: "Wir hoffen, auf diesem Weg noch weitere Menschen zu erreichen und wollen so unseren Beitrag zur Erhöhung der Impfquote leisten", sagte Härtel.

Das Angebot im Veranstaltungszelt am Manfred von Richthofen-Haus in der Jesse-Owens-Allee 2 gilt für Freizeit-, Breiten- und Leistungssportler. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Schon am Sonntag bietet der LSB am selben Ort gemeinsam mit dem ISTAF von 08.00 bis 20.00 Uhr Impfungen an.