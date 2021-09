Nach Klinikbesuch verschwunden

Vermisste 14-Jährige wieder aufgetaucht

13.09.2021, 11:45 Uhr | t-online

In Berlin hatte die Polizei nach einer Jugendlichen gesucht, die nach einem Klinikaufenthalt vermisst war. Nun ist sie wieder da.

Nach einer Öffentlichkeitsfahndung nach einer 14-Jährigen aus Berlin ist das Mädchen nun wieder aufgetaucht. Das sagte die Polizei gegenüber t-online. Noch sei aber nicht ganz klar, wann genau sie wieder aufgetaucht war.

Die Polizei hatte mit mehreren Fotos nach einer vermissten 14-Jährigen gesucht, die seit dem 9. September als verschwunden galt. Wie es in einer Mitteilung heißt, habe das Mädchen nach einem Aufenthalt in Virchow-Klinikum in Wedding das Krankenhaus mitten in der Nacht verlassen.