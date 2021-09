Staatsschutz ermittelt

Mann wirft Steine auf Reichstagsgebäude – Festnahme

13.09.2021, 09:34 Uhr | t-online

Reichstag in Berlin (Symbolfoto): Am Sonntag hat ein Mann das Gebäude attackiert. (Quelle: photothek/imago images)

Polizisten haben einen Mann festgenommen, der das Reichstagsgebäude in Berlin attackiert hatte. Später kam er wieder auf freien Fuß.

Festnahme in Berlin am Sonntag: Dort hatte ein Mann das Reichtstagsgebäude an der Spree mit Steinen beworfen. Laut einem Bericht der Polizei Berlin hatte der Mann dabei die nördliche Eingangstür des Gebäudes im Stadtteil Tiergarten beschädigt.

Beamte konnten den 47-Jährigen gegen 13.40 Uhr am Platz der Republik festnehmen. Der Mann soll laut Polizei alkoholisiert gewesen sein. Polizisten nahmen den Mann fest.



Seine Personalien wurden festgestellt, und eine Blutentnahme gemacht. Später kam der Mann wieder auf freien Fuß.

Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen – wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Das Vergehen kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden.