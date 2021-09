Berlin

Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Berlin

17.09.2021, 12:16 Uhr | dpa

Bei einem Unfall im Westen Berlins ist ein Mann gestorben. Das Motorrad des 40-Jährigen stieß am Donnerstagnachmittag in der Potsdamer Chaussee im Bezirk Spandau mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann zog sich demnach bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und starb noch vor Ort. Der 81 Jahre alte Autofahrer und seine 83-jährige Beifahrerin erlitten einen Schock und wurden ambulant in einer Klinik behandelt.

Nach den Angaben vom Freitag waren die Fahrzeuge zusammengestoßen, als das Auto in Höhe eines Parkplatzes nach links abgebogen war. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung.