Starkregen und Gewitter

Berliner Feuerwehr ruft Ausnahmezustand Wetter aus

29.09.2021, 20:50 Uhr | t-online, ASS

Land unter in der Hauptstadt: Wegen zahlreicher wetterbedingter Einsätze hat die Feuerwehr in Berlin zeitweise den Ausnahmezustand ausgerufen. Freiwillige Feuerwehren wurden zur Unterstützung angefordert.

Gewitter und starke Regenfälle haben am Mittwoch die Berliner Feuerwehr beschäftigt: Wegen zahlreicher Einsätze hatte der Lagedienst der Feuerwehr am Mittag den Ausnahmezustand Wetter ausgerufen, wie auf Twitter mitgeteilt wurde. Mehrere Freiwillige Feuerwehren waren zur Unterstützung alarmiert worden, hieß es.

Bei den Einsätzen handelte es sich zumeist um vollgelaufene Keller und Unterführungen, erklärte ein Feuerwehrsprecher t-online. Aber auch undichte Dächer riefen die Feuerwehr auf den Plan.

Am Nachmittag konnte die Feuerwehr den Ausnahmezustand wieder aufheben. Nahezu alle der 52 wetterbedingten Einsätze hätten abgearbeitet werden können, hieß es auf Twitter. Die Berliner Feuerwehr sei dabei von fünf Freiwilligen Feuerwehren unterstützt worden. Verletzte gab es den Angaben nach nicht.

Berliner Feuerwehr muss Einsätze priorisieren

Der Ausnahmezustand Wetter wird ausgerufen, wenn die Feuerwehr wetterbedingt derart häufig alarmiert wird, dass sie die Einsätze zunächst priorisieren muss. "Ist etwa eine Person in einem volllaufenden Keller eingeschlossen, machen wir uns sofort auf den Weg", erläuterte der Feuerwehrsprecher. "Stehen in einem Keller nur einige Zentimeter Wasser, schauen wir am Nachmittag vorbei."

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Mittwochmittag vor Gewitter sowie Starkregen in Berlin und Brandenburg gewarnt. Örtlich können den Meteorologen zufolge in kurzer Zeit 15 bis 25 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Am Abend soll die Wetterfront ostwärts abziehen.