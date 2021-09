Potsdam

Warmer Herbst in Berlin und Brandenburg

30.09.2021, 09:17 Uhr | dpa

Der Herbst zeigt sich in Berlin und Brandenburg in den nächsten Tagen zumindest teilweise von seiner heiteren Seite. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam am Donnerstag mitteilte, wird mit einer Südwestströmung mäßig warme Meeresluft herangeführt. Es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf Werte oberhalb der Marke von 20 Grad.

Der Vorhersage zufolge ist es am Freitag zumeist heiter und es wird von 17 bis 20 Grad warm. Am Samstag ziehen Wolken auf, die Sonne lässt sich vor allem im Süden öfter blicken, es werden bis 21 Grad erwartet.

Die Bewölkung nimmt am Sonntag weiter zu. Heiter wird es dann noch am ehesten an der Neiße, in der Prignitz kann es sogar regnen. Die Temperaturen steigen bis 23 Grad.