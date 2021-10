Berlin

Berlin Volleys klarer Favorit gegen Giesen: Niroomand warnt

05.10.2021, 10:21 Uhr | dpa

Mit dem Rückenwind des Erfolgs im Supercup starten die Berlin Volleys am Mittwoch (19.30 Uhr) in die neue Bundesliga-Saison. Im Heimspiel gegen die Grizzlys Giesen ist der deutsche Volleyball-Meister der große Favorit. Doch Geschäftsführer Kaweh Niroomand warnte vor Überheblichkeit. "Wir dürfen diesen Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen", sagte der 68-Jährige. "An einem guten Tag sind die Giesener immer für eine Überraschung gut."

Erst am vergangenen Samstag haben die BR Volleys beim 3:0-Sieg im Supercup gegen die United Volleys Frankfurt ihre Frühform eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit Ruben Schott auf der Außen-Annahme-Position und Santiago Danani als Libero hatten zwei Neuzugänge maßgeblichen Anteil am Erfolg. "Sie geben unserem Spiel große Ballsicherheit. Darauf lässt sich aufbauen", sagte Niroomand.

Für das Spiel gegen Giesen sind in der Max-Schmeling-Halle aufgrund der Corona-Beschränkungen 1800 Zuschauer zugelassen. Mehr wären möglich, wenn der Verein den Oberring nicht komplett sperren würde. Eine Öffnung des Bereiches "wäre wirtschaftlich im Moment nicht darstellbar", sagte Niroomand. Für Zuschauer gilt die 2G-Regel. "Bei uns im Verein herrscht uneingeschränkt Einigkeit: Man muss sich impfen lassen", begründete Niroomand die Ablehnung einer 3G-Regel.

Die Giesener sind in der vergangenen Saison als Hauptrunden-Neunter am Erreichen der Playoffs gescheitert. Gegen die Niedersachsen haben die BR Volleys zu Beginn ihrer Saison-Vorbereitung schon zwei Testspiele bestritten. Beide Male behielten die Berliner mit 3:1 die Oberhand. "Das spielt jetzt keine Rolle mehr", sagte Niroomand.