Streit vor Imbiss

Massenschlägerei in Neukölln – Polizei setzt Pfefferspray ein

15.10.2021, 09:06 Uhr | t-online

In Neukölln sind am Abend bei einer Schlägerei sechs Männer verletzt worden. Mehreren Tatverdächtigen gelang die Flucht, die Polizei will die Hintergründe des Streits ermitteln.

Bei einer Massenschlägerei vor einem Neuköllner Imbiss sind sechs Männer im Alter zwischen 18 und 32 Jahren verletzt worden. An der Fuldastraße Ecke Karl-Marx-Straße in Berlin-Neukölln sollen am späten Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr mindestens 20 Personen in Streit geraten und aufeinander losgegangen sein. Das bestätigte die Berliner Polizei am Freitag auf Anfrage.

Eine Verwicklung der Streitbeteiligten ins Berliner Clan-Millieu konnte eine Polizeisprecherin am Morgen nicht bestätigen – in einem Bericht der "B.Z." wurde die Schlägerei als "Streit zwischen Großfamilien" bezeichnet.

Die Polizei rückte an, die Beamten setzten Pfefferspray ein, um den Konflikt zu schlichten. Mehrere Beteiligte des Streits erlitten laut Polizei Augenreizungen, ein 18-Jähriger wurde am Kopf verletzt. Ein 32 Jahre alter Mann klagte über Schmerzen an der Hand. Mehreren Tatverdächtigen gelang die Flucht über die Fuldastraße in Richtung Sonnenallee.

Die Polizei Berlin will am Freitagvormittag über weitere Einzelheiten des Vorfalls berichten.