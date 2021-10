Gefunden in Westend

Tote Seniorin wohl Opfer von Gewaltverbrechen

25.10.2021, 11:32 Uhr | t-online, tbl

Berliner Polizei im Einsatz (Symbolbild): In Westend ermittelt die Mordkommission. (Quelle: Sabine Gudath/imago images)

In Westend wurde am Sonntagabend eine Seniorin tot in der Soorstraße gefunden. Ihr Körper wies mehrere Verletzungen auf, nun ermittelt die Polizei.



Im Berliner Stadtteil Westend ist am Sonntagabend eine Seniorin tot aufgefunden worden. Die Frau wurde gegen 20.45 Uhr im Treppenhaus eines Wohnhauses in tot aufgefunden. Ihr Körper wies mehrere Verletzungen auf.



Ein Gewaltverbrechen sei daher nicht auszuschließen, meinte ein Sprecher der Polizei Berlin am Montag gegenüber t-online. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet. Man gehe von einem Tötungsdelikt aus. Nun hat die Mordkommission nun die Ermittlungen übernommen.