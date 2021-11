Wieder Chaos am Berliner Airport

Feueralarm am BER: Sicherheitsbereich geräumt

05.11.2021, 14:37 Uhr | t-online, mtt

Ein Flugzeug am Flughafen Berlin Brandenburg: Am Freitag musste der Sicherheitsbereich nach einem Feueralarm geräumt werden. (Quelle: photothek/imago images)

Am Hauptstadtflughafen BER gibt es erneut Probleme. Ein Brandmelder löste aus, der Sicherheitsbereich musste geräumt werden. Es kommt zu Verzögerungen.

Chaos am Berliner Flughafen BER: Wie der Airport am Freitag mitteilte, löste ein Brandmelder in einer öffentlichen Toilette Alarm aus.

Weil es bei der Räumung zu einer Vermischung von ankommenden und abfliegenden Personen kam, mussten alle Passagiere den Sicherheitsbereich verlassen, teilte die Bundespolizei mit. "Zurzeit suchen wir den Sicherheitsbereich nach gefährlichen Gegenständen ab."

Aktuell kommt es daher zu Verzögerungen im Flugbetrieb. "Bereits kontrollierte Passagiere müssen erneut durch die Sicherheitskontrolle", teilte der BER am frühen Freitagnachmittag mit.

Seit der Eröffnung des BER vor etwa einem Jahr hatte es in dem Flughafen immer wieder Pannen gegeben. So war es in den Herbstferien zu Chaos an den Check-in-Schaltern gekommen, manche Passagiere verpassten ihre Flüge. Zuletzt war das Trinkwasser am Flughafen mit Durchfallbakterien verunreinigt gewesen.